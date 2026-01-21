Tarkan konserinde Cem Yılmaz rüzgarı! İzleyenler şoke oldu...

Megastar Tarkan'ın İstanbul konserleri serisinin üçüncü gecesinde unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Konserin en coşkulu anında sahneye çıkan Cem Yılmaz, 'Kuzu Kuzu' şarkısını Tarkan ile birlikte söyledi. İkilinin performansı izleyicileri hem kahkahaya boğdu hem de unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Yılmaz, performans sonrasında seyircilere "Ölmeden önce yapılacak 10 şey varsa, siz ikisini bu akşam yaptınız." dedi.