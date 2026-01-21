Tarkan konserinde Cem Yılmaz rüzgarı! İzleyenler şoke oldu...
Megastar Tarkan'ın İstanbul konserleri serisinin üçüncü gecesinde unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Konserin en coşkulu anında sahneye çıkan Cem Yılmaz, 'Kuzu Kuzu' şarkısını Tarkan ile birlikte söyledi. İkilinin performansı izleyicileri hem kahkahaya boğdu hem de unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Yılmaz, performans sonrasında seyircilere "Ölmeden önce yapılacak 10 şey varsa, siz ikisini bu akşam yaptınız." dedi.
SÜRPRİZ KONUK: CEM YILMAZ
Konser tüm coşkusuyla devam ederken sahneye birdenbire ünlü komedyen Cem Yılmaz çıktı. Yılmaz'ın aniden sahnede belirmesi salonda şaşkınlık ve heyecan yarattı. İzleyiciler iki ünlü ismi aynı anda karşılarında görünce alkış yağmuruna tuttu.
"KUZU KUZU"YU BİRLİKTE SÖYLEDİLER
Cem Yılmaz, Megastar Tarkan'la birlikte "Kuzu Kuzu" şarkısını seslendirdi. İkiliye salonu dolduran binlerce izleyici de eşlik etti. Ortaya renkli ve eğlenceli anlar çıktı.