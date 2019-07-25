Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı
Tarkan, kızı Liya'nın Almanya'da kutladıkları birinci yaş gününden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Tarkan’ın kızı Liya bir yaşına girdi. Ünlü sanatçı da Almanya’da kutladıkları kızının birinci yaş gününü, sosyal medyada yayınladı.
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Tarkan, kızı Liya’nın fotoğraflarını “Bugünün TBT'si Liyamızın ilk doğum gününden olsun dedim” notuyla paylaştı.
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'Liya' isminin anlamı nedir?
'Liya' ismi, 'sabrın en güzeli' anlamına gelmektedir.
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