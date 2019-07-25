Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı

Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı

Tarkan, kızı Liya'nın Almanya'da kutladıkları birinci yaş gününden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı - Sayfa 1

Tarkan’ın kızı Liya bir yaşına girdi. Ünlü sanatçı da Almanya’da kutladıkları kızının birinci yaş gününü, sosyal medyada yayınladı.

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Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı - Sayfa 2

Tarkan, kızı Liya’nın fotoğraflarını “Bugünün TBT'si Liyamızın ilk doğum gününden olsun dedim” notuyla paylaştı.

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Tarkan kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı - Sayfa 3

'Liya' isminin anlamı nedir?

'Liya' ismi, 'sabrın en güzeli' anlamına gelmektedir.

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