Tarkan kasasını doldurdu Harbiye'den kazandığı toplam ücret 'yok artık' dedirtti
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 7 gün boyunca sevenleriyle buluşan Tarkan toplamda 50 bine yakın sevenine müzik ziyafeti yaşatırken, Megastar'ın kazandığı ücret ise dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz günlerde konserini izlemeye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sarf ettiği övgü dolu sözler nedeniyle günlerce konuşulan Tarkan, Harbiye'de geçtiğimiz gün son kez sahneye çıktı.
İlk günden itibaren zamansız şarkıları ile dinleyenlere anılarla dolu bir konser deneyimi yaşatan Tarkan, yedi gün boyunca toplamda 20 saat sahnede kalarak kendisini dinlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesti.
50 bin kişi izledi: Biletlerinin satışa çıktığı ilk günden itibaren birkaç saat içinde tükendiği ve yoğun talep üzerine konser serisini bir gün uzatarak yedi güne çıkartan Megastar Tarkan'ı toplamda 50.000 kişi izledi.
9 milyon TL kazandı: Her gün 20 şarkı okuyan Tarkan, toplamda da 9 milyon TL gelir elde etti. Öte yandan Tarkan, Harbiye'deki son gününde sosyal medya hesabından sevenlerine şu şekilde seslenmişti: