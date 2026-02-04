Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak!
Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser serisinin kapanışını ünlü bir isimle yapacak. Tarkan, Orhan Gencebay’ı sahnesinde ağırlayacak.
19 Ocak’tan bu yana İstanbul'daki konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Megastar, final gecesinde ise Orhan Gencebay'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Yeni 100Yıl Magazin'in haberine göre, Tarkan ve Orhan Gencebay'ın, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısında düet yapması bekleniyor.
Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen Tarkan, konser serisi boyunca sahnede birçok ünlü ismi ağırladı. Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan, Megastar'a sahnede eşlik eden isimlerdi.