BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46

Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak!

|
Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak!

Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser serisinin kapanışını ünlü bir isimle yapacak. Tarkan, Orhan Gencebay’ı sahnesinde ağırlayacak.

Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak! - Resim: 1

19 Ocak’tan bu yana İstanbul'daki konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

14
Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak! - Resim: 2

 Megastar, final gecesinde ise Orhan Gencebay'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

24
Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak! - Resim: 3

Yeni 100Yıl Magazin'in haberine göre, Tarkan ve Orhan Gencebay'ın, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısında düet yapması bekleniyor.

34
Tarkan, İstanbul'daki konserini bomba bir isimle kapatacak! - Resim: 4

Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen Tarkan, konser serisi boyunca sahnede birçok ünlü ismi ağırladı. Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan, Megastar'a sahnede eşlik eden isimlerdi.

44