Tarkan ilk defa kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya sallandı

Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Anneler Günü için kızı Liya ile fotoğraf paylaşan Tarkan ilk kez kızının fotoğrafını göstermiş oldu. Tarkan paylaşımının altına şu notu düştü: ''Seni unuttuğumu sanma Pınarım. İlk anneler günün kutlu olsun canım benim. Ben ve Liya seni çok seviyoruz''