Tarkan ilk defa kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya sallandı
Megastar Tarkan, anneler gününde kızı Liya'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Anneler Günü paylaşımını kızının ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun fotoğrafıyla yaptı.
Tarkan, annesinin ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun Anneler Günü'nü duygusal notlarla kutladı. Öncelikle annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Tarkan ardından eşi Pınar'ı da atlamadı ve kızı Liya ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir notla Anneler Günü'nü kutladı.
Tarkan, annesinin Anneler Günü'nü kutlamak için sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü: ''Canım annem... Ne cefalarla, zorluklarla ve fedakarlıklarla büyüttün yavrularını. Hakkın ödenmez. Daha nice sağlıklı ve huzurlu anneler gününe hep birlikte inşallah. Seni çok seviyorum.''
Diğer tüm anneleri de unutmayan Tarkan, ''Ayrıca bütün annelerin de anneler gününü tüm kalbimle kutlarım'' diyerek her annenin Anneler Günü'nü kutladı.
Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Anneler Günü için kızı Liya ile fotoğraf paylaşan Tarkan ilk kez kızının fotoğrafını göstermiş oldu. Tarkan paylaşımının altına şu notu düştü: ''Seni unuttuğumu sanma Pınarım. İlk anneler günün kutlu olsun canım benim. Ben ve Liya seni çok seviyoruz''