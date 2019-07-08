Tarkan Harbiye Açıkhava konserlerine geri dönüyor! Harbiye kazancı ise dudak uçuklatıyor
Eylül ayı itibariyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerine başlayacak olan Tarkan'ın ne kadar kazanacağı belli oldu. Tarkan'ın kazancı yine dudak uçuklatıyor.
Geçtiğimiz yıl baba olan Megastar Tarkan Tevetoğlu, kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu’na zaman ayırabilmek için o dönem tüm konser tekliflerini elinin tersiyle geri çevirmiş, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi geleneğini de aynı sebeple bozmuştu. Bu sene ise Tarkan, dokuz konserlik anlaşma imzaladı.
Şarkıları ve dansıyla bu yıl eylül ayında Harbiye'yi coşturacak Megastar’ın konserlerden toplam elde edeceği kazanç ise dudak uçuklatıyor. Sahne kostümleri için 100 bin TL'lik bütçe ayıran Tarkan'a kostüm seçimlerinde eşi Pınar Tevetoğlu da yardımcı olacak.
Orkestrası için de kesenin ağzını açan Tarkan, dokuz gün için ekibine yaklaşık 650 bin TL ödeyecek.
46 yaşındaki ünlü yıldız talep durumuna göre konser sayısında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artış yapacak.