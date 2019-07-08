Tarkan Harbiye Açıkhava konserlerine geri dönüyor! Harbiye kazancı ise dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz yıl baba olan Megastar Tarkan Tevetoğlu, kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu’na zaman ayırabilmek için o dönem tüm konser tekliflerini elinin tersiyle geri çevirmiş, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi geleneğini de aynı sebeple bozmuştu. Bu sene ise Tarkan, dokuz konserlik anlaşma imzaladı.