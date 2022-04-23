Tarkan bir ilki yaptı! Disney Plus'un ilk dizisi belli oldu: Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım bakın kim?
14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın ilk Türk içeriği belli olurken Tarkan bombası geldi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği dijital yayın platformu Disney Plus, Türkiye'de sanatçılarla peş peşe anlaşmalar yapıyor.
118
Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği ortaya çıktı.
218
Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak.
318
Ayrıca mega star bir ilki yaparak platformda içerik hazırlayacağı öğrenildi.
418