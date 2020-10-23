Tarkan ailesiyle doğum günü pozunu paylaştı binlerce beğeni yağmur gibi yağdı

Peki, 48 yaşına basan Megastar aslında kim?: Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972’de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Rizeli'dir. 1986 yılında ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, müziğe olan ilgisinden dolayı lise yıllarında Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk sanat müziği eğitimi almaya başladı.