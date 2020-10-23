Tarkan ailesiyle doğum günü pozunu paylaştı binlerce beğeni yağmur gibi yağdı
Megastar Tarkan, 17 Ekim'de 48. yaşına bastı. Doğum gününe dair pozunu Instagram'dan ailesiyle paylaştı, beğeniler yağmur gibi aktı.
2016 yılında Pınar Dilek ile Tarabya'daki villasında sade bir törenle nikah masana oturan megastar Tarkan, kızı Liya'yı 2018'de kucağına aldı. 17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününü eşi ve kız ile birlikte kutladı.
Şarkıcı, kutlamadan kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın "Bir 'tbt' de geçen haftaki doğum günümden olsun..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Beğenilerin yanı sıra Tarkan'ın doğum gününü kutlamak isteyen hayranları yorumlara yüklendi.
Peki, 48 yaşına basan Megastar aslında kim?: Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972’de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Rizeli'dir. 1986 yılında ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, müziğe olan ilgisinden dolayı lise yıllarında Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk sanat müziği eğitimi almaya başladı.