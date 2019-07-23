Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş 'Kurbanlık' açıklaması: Besi ve kesim fiyatları...

Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ''Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda.'' dedi.