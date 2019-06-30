Tarım işçilerinin 50 derece sıcaklıkta 50 lira yevmiye ile zorlu mücadelesi

Tarlada çalışan işçilerden Mustafa Ay, “Genellikle saat 06.00'da tarlaya geliyoruz. Zaten güneş saat 06.00'dan itibaren tarlada kendini gösteriyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Hep sıcağın altındayız, yani yemek yerken bile tarladayız. Oturabileceğimiz bir gölgelik bile yok. Genellikle yemeği sıcakta yeriz. Aldığımız yevmiye 40 liradan başlıyor." dedi.