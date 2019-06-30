Tarım işçilerinin 50 derece sıcaklıkta 50 lira yevmiye ile zorlu mücadelesi
Şanlıurfa’da yıllın belirli aylarında pamuk tarlasında çapa yaparak geçimini sağlayan aileler, 50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışıyor.
Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Harran Ovası'na Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Atatürk Barajından su verilmeye başlandı. Proje ile Harran Ovası'nın çiftçisi pamuk üretimine yöneldi.
Sulu tarımın yaygınlaştığı ovada su ile verimli araziler de ülke ekonomisine katkı sağladı. Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 45'inin üretildiği kentte hasat öncesi belirli aralıklarla çapa yaparak geçimini sağlayan aileler, zor şartlar altında çalışıyor.
50 derece sıcaklık altında çapa yapan aileler, kişi başına 50 lira yevmiye ile çalışıyor. Çocuk, genç, yaşlı olan işçilerin zorlu mesaileri, sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam saat 18.00'a kadar sürdüğü belirtildi.
Tarlada çalışan işçilerden Mustafa Ay, “Genellikle saat 06.00'da tarlaya geliyoruz. Zaten güneş saat 06.00'dan itibaren tarlada kendini gösteriyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Hep sıcağın altındayız, yani yemek yerken bile tarladayız. Oturabileceğimiz bir gölgelik bile yok. Genellikle yemeği sıcakta yeriz. Aldığımız yevmiye 40 liradan başlıyor." dedi.