Tarikat lideri zihinsel engelli kıza tecavüz edip intiharına sebep oldu! İlk ifadesi mide bulandırdı...

"Benim de evime dönmem gerekiyordu. Çekmeköy’e geldik. Evde yemek yaptım. Ben yardımsever biriyim. Herkese yardım ediyorum. O sırada E. de Kuran’ı Kerim okudu. Birlikte yemek yedik. Akşam 8-9 gibi yemeği yedik. Daha sonra E.’yi evine götürmek istedim kabul etmedi. Aynı şekilde karakola götürmek istedim. Onu da kabul etmedi. Gece saat 12.00 gibi bir AVM’nin yakınına bıraktım.”