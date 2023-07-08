Tarikat lideri zihinsel engelli kıza tecavüz edip intiharına sebep oldu! İlk ifadesi mide bulandırdı...
Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı ve tarikat lideri Alperen Sade, zihinsel engelli E.D.'ye (23) tecavüz ederek genç kızın intihar etmesine neden olmak suçundan tutuklandı. Tarikat Şeyhi Sade, mahkemede kendisini "Bana aşık olmuştu" diye savundu.
Zihinsel engelli E.D.’ye (23) tecavüz etmekle ve intiharına sebep olmakla suçlanan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade (34), ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savunmasında E.D.’nin kendisine âşık olduğunu öne süren Sade, “Tecavüz olayı söz konusu değil” dedi. Eşinden ayrı yaşayan Sade’nin “yağma” ve kasten yaralamadan” iki ayrı sabıkasının olduğu ortaya çıktı.
HalkTV'nin haberine göre; olayın yaşandığı 7 Mart 2023 günü, eşi ve çocuklarının şehir dışında olduğunu söyleyen Sade, ifadesinde şöyle dedi: “E. ile Maltepe Güzelyalı’da karşılaştım. Benden çakmak istedi. Çakmağı verdim sigarasını yaktı. Daha sonra ailesi ile sorun yaşadığını eve gitmek istemediğini söyledi. Aracıma aldım. Araç, derneğe bağlı aşevinin aracıydı. Kendisini Tuzla’ya götürmemi istedi. Tuzla’da bulunan sosyal tesislerde yemek yiyecektik. Ancak tesis kapalıydı."
"Benim de evime dönmem gerekiyordu. Çekmeköy’e geldik. Evde yemek yaptım. Ben yardımsever biriyim. Herkese yardım ediyorum. O sırada E. de Kuran’ı Kerim okudu. Birlikte yemek yedik. Akşam 8-9 gibi yemeği yedik. Daha sonra E.’yi evine götürmek istedim kabul etmedi. Aynı şekilde karakola götürmek istedim. Onu da kabul etmedi. Gece saat 12.00 gibi bir AVM’nin yakınına bıraktım.”
Sade, E.D.’ye yönelik tecavüz olayının söz konusu olmadığını öne sürerek, “Birkaç gün sonra polisler aradı. ‘Hocam ciddi bir mesele var’ dediler. Ben de karakola gittim ifademi verdim” diye konuştu.