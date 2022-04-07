Tarikat itirafı geldi! 'Bize bu makam hediye edildi' diyen Kadir Doğulu açıkladı: Karanlık odalardan çıkan...
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti geçen akşam kameralara yakalandı. Doğulu tarikat açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu.
Kadir Doğulu-Neslihan Atagün çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Doğulu bir kafeye girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Doğulu, “Neslihan içeride, onun yanına geldim. Bir arkadaşımızın da doğum günü” dedi.
Muhabirlerin “Yaz planı yapıldı mı, bir yere gidecek misiniz?” sorusunu 39 yaşındaki oyuncu, “Yaptık bir şeyler. Tatil demek bizim kafamızı boşaltmak demek, yalnız başımıza vakit geçirmek demek." dedi.
Doğulu tatille ilgili "Tatil yapmak bizim için yapacaklarımıza odaklanmak için küçük bir ara gibi bir şey” şeklinde cevapladı.