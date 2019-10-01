Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ünlüleri yasa boğdu

Gonca Vuslateri: "Sabahlara kadar oturdugumuz masamızda ekipce şarkılar svyledik. Fırtınalarda otelde makarnalar yapıp dizilerimizi seyrettik.. Kopan şimseklere-durmayan yağmurlara bakıp “Çok yorgunum..beni bekleme kaptan..” diye mırıldandığın dörtlüklere eşlik ettik.. sevgili kopeğimi bile kucağına alıp elinle besledin.. sohbetiniz,güzel sesiniz,e spirileriniz ve eşinizin gvzlerine bakıp bakıp şarkı svylediğiniz o tatlı anıları daima hasretle anacağım.. Başta Gülenay ablamız olmak üzere ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Türk tiyatro ve sinema dünyasının da başı sağolsun.. Çok kıymetli bir insanı yitirdik .. Allah rahmet eylesin. Fotograf: Hedefim Sensin film cekimi zamanı /Gökçeada