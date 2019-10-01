Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ünlüleri yasa boğdu
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi sinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Meslektaşları ve sevenleri usta oyuncunun ardından duygularını sosyal medyadan paylaştı.
Sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. İşte dostlarından Tarık Ünlüoğlu mesajları...
Ata Demirer: Uzun yaz gecelerimiz vardı kahkalarınla aydınlanan, tepede senin tabirinle ‘dünyanınnn en güzel ay’ı’
Bir şarkıydık bittik artık hatıralar var geride kalan filmler ve senin sesin kulaklarımızda.. Nur içinde yat dünyanın en güzel abisi
Gonca Vuslateri: "Sabahlara kadar oturdugumuz masamızda ekipce şarkılar svyledik. Fırtınalarda otelde makarnalar yapıp dizilerimizi seyrettik.. Kopan şimseklere-durmayan yağmurlara bakıp “Çok yorgunum..beni bekleme kaptan..” diye mırıldandığın dörtlüklere eşlik ettik.. sevgili kopeğimi bile kucağına alıp elinle besledin.. sohbetiniz,güzel sesiniz,e spirileriniz ve eşinizin gvzlerine bakıp bakıp şarkı svylediğiniz o tatlı anıları daima hasretle anacağım.. Başta Gülenay ablamız olmak üzere ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Türk tiyatro ve sinema dünyasının da başı sağolsun.. Çok kıymetli bir insanı yitirdik .. Allah rahmet eylesin. Fotograf: Hedefim Sensin film cekimi zamanı /Gökçeada
Birce Akalay: Ne desem olmuyor.
Canımız ağabeyimiz, ustamız..
Çok ama çok güzel insan..
Gülenay’ının biricik aşkı,
Dünya yakışıklısı yolun huzur olsun..
Seni çok seviyoruz
Tarık Ünlüoğlu..