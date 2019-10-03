Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi kimdir 11 yıl evli kaldılar kızının annesi

Diziden apar topar ayrılmıştı

Tarık Ünlüoğlu hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Eşi Gülenay Kalkan o zaman şu bilgileri vermişti:

- "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür”.