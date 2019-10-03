Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi kimdir 11 yıl evli kaldılar kızının annesi
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 61 yaşında akciğer sorunu ile kaldırıldığı hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. 2 kez evlenen Tarık Ünlüoğlu ilk eşiyle 11 yıl evli kaldı ve kızı Zeynep dünyaya geldi. Tarık Ünlüoğlu'nun 2. eşi ise 2013 yılında evlendiği Gülenay Kalkan oldu.
Tarık Ünlüoğlu bugün düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. Peki 2 kez evlilik yapan Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi ve kızı Zeynep kimdir? 2013 yılında evlendiği ikinci eşi oyuncu Gülenay Kalkan kimdir? İşte merak edilenler.
61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu geçen akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kanser tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu, 2018 yılında da ağır bir tedavi sürecinden geçmişti.
Hastaneye yattıktan bir gün sonra vefat etti
Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, şu bilgileri verdi:
-"Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik"
Diziden apar topar ayrılmıştı
Tarık Ünlüoğlu hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Eşi Gülenay Kalkan o zaman şu bilgileri vermişti:
- "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür”.