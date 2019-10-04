Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde skandal! Selçuk Yöntem hayatının şokunu yaşadı
61 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun önceki gün gerçekleştirilen cenaze töreninde utanç verici bir olay yaşandı. Selçuk Yöntem, yaşanan olayın ardından şikayette bulundu.
47 yıllık dostunun cenazesine giden Selçuk Yöntem, yaşadığı olay karşısında şaşkına döndü. Törende Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın yanından bir dakika bile ayrılmayan Selçuk Yöntem, acısını yaşadığı anlarda soyulduğunu öğrendi.
Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konu olan habere göre Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde kalabalıktan faydalanan bir kişinin, Selçuk Yöntem'in cebinden 1500 TL'sini çaldığı söylendi. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem'in, olayın peşini bırakmayacağını söylediği de belirtildi.
Son yolculuğuna uğurlandı: Öte yandan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş 3 Ekim günü de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazede çok sayıda ünlü ismin yanı sıra, Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.
Arkadaşına böyle veda etti: Selçuk Yöntem, cenaze töreninde arkadaşına şu sözlerle veda etmişti:
- "Benim 47 yıllık dostumdu. Cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Ben konuşma yaparken, 'hüzünlenmeyeceğim' diye söz verdim."