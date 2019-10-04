Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde skandal! Selçuk Yöntem hayatının şokunu yaşadı

Arkadaşına böyle veda etti: Selçuk Yöntem, cenaze töreninde arkadaşına şu sözlerle veda etmişti:

- "Benim 47 yıllık dostumdu. Cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Ben konuşma yaparken, 'hüzünlenmeyeceğim' diye söz verdim."