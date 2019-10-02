Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi! Eşi Gülenay Kalkan ve kızı Zeynep kahroldu
Ünlü tiyatro oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken cenaze programı belli oldu.
Tarık Ünlüoğlu dün tedavi için kaldırıldığı hastanede 61 yaşında hayata veda etmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi çarşamba günü kaldırılıyor. Tarık Ünlüoğlu için önce saat 11.00'da İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlenecek.
Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze namazı ise Levent Camii'nde kılınacak. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kanser tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu, 2018 yılında da ağır bir tedavi sürecinden geçmişti.
Hastaneye yattıktan bir gün sonra vefat etti
Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, şu bilgileri verdi:
-"Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik"