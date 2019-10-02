Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi! Eşi Gülenay Kalkan ve kızı Zeynep kahroldu

Hastaneye yattıktan bir gün sonra vefat etti

Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, şu bilgileri verdi:

-"Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik"