Tarık Ünlüoğlu'nu eşi Gülenay Kalkan ve Oktay Kaynarca unutmadı böyle andılar
Geçen yıl akciğer kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve yakın dostu Oktay Kaynarca ölüm yıl dönümünü unutmadı.
'Testere Necmi' rolüyle Kurtlar Vadisi'nde hafızalara kazınan oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşamını yitirmişti.
112
Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Ünlüoğlu'nu, 1. ölüm yıl dönümünde andı.
212
Kalkan, eşinin fotoğraflarını yayınlayarak, altına "1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki..." notunu düştü.
312
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ünal Bey karakteriyle ekranlarda yer alan Tarık Ünlüoğlu'nu, rol arkadaşı Oktay Kaynarca da unutmadı.
412