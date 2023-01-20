Tarık Papuççuoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! "Pişman değilim" dedi eşinden ayrılık nedenini açıkladı
Tarık Pabuçcuoğlu katıldığı programda 29 yıllık eşinden boşanma nedenini açıkladı. Pabuçcuoğlu, "Ben aşık oldum. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim" dedi.
Bir dönem yer aldığı ‘Hayat Bilgisi’ isimli diziyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Tarık Papuççuoğlu, 360 Derece programına konuk oldu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu ve YouTube'da yayınlanan programda konuşan usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, 29 yıllık eşinden neden boşandığını ve yıllar sonra neden bir araya geldiklerini anlattı.
Kalaycıoğlu'nun "Eşinizle yıllar sonra neden yolları ayırdınız?" sorusuna cevap veren Tarık Pabuççuoğlu şu sözleri sürdürdü:
"Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi.