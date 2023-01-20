Tarık Papuççuoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! "Pişman değilim" dedi eşinden ayrılık nedenini açıkladı

"Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi.