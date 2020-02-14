Tarık Mengüç Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a sitem etti
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a Tarık Mengüç sitem etti. Cem Yılmaz, Küresel Isınma isimli şarkısında kendisine destek vereceğini iddia edip, yarı yolda bırakmış.
Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Tarık Mengüç, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasının ardından kendisini yarı yolda bıraktığını iddia ederek sitem etti. Mengüç, Küresel Isınma şarkısına destek vereceğini söylemesine rağmen herhangi bir şey yapmadığını söyledi.
Tarık Mengüç, Cem Yılmaz'ın isteği üzerine 'Küresel Isınma' şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdiğini belirten Tarık Mengüç, şu ifadeleri kullandı:
Ben de "Cem Yılmaz'ın bir bildiği vardır" diyerek yıllar önce seslendirdiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, bana "Bu şarkıyı yeniden yap her türlü desteği vereceğim" diye bana söz vermişti.''
''Ben de şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiç bir destek görmedim. Aşkları yüzünden olmadı. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşananlar nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım.''