Tarık Emir Tekin: 'Sadakatsiz'in finalini koğuşta izledim

Gayet güzel geçti. Askerliğimin İstanbul’a düşmesi de büyük bir şans oldu. Hatta evime 15 dakika bir mesafedeydi. Askerlikten çıktıktan sonra hemen evime gelebilmem zor olmadı, mutlu etti beni. Zaman zaman zihin kayıyor biraz, evime yakın ama evime gidemiyorum. Askerdeyken nerede olduğunuz çok fark etmiyor. Kışlanın içerisinde başka bir dünya var. Başka bir kurallar var. 1 ay çok kısa bir süre ama onur duyuyor insan orada olunca. Beni en çok zorlayan şey sıcağın altında eğitim esnasında kamuflaj giymek oldu.