Tarık Emir Tekin: 'Sadakatsiz'in finalini koğuşta izledim
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile eski futbolcu Metin Tekin'in 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinin çekimleri biter bitmez askerliğini yapmaya gitmişti. Askerden döndükten sonra sevgilisi Sofia ile ilk kez görüntülenen Tekin'in kısa saçlı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanınan Tarık Emir Tekin, askerliğini bitirir bitirmez, sevgilisi Sofia ile objektiflere yansıdı. Genç oyuncu askerliğini ve gelecek planlarını konuştu.
"Çok güzel insanlar tanıdım. Tabii ki alıştığım temponun biraz dışında olduğu için erken kalkma gibi diğer eğitimler olsun falan yorucuydu, ama keyifli bir yorucuydu. Çok güzel komutanlarım oldu, kışla çok güzeldi.
Gayet güzel geçti. Askerliğimin İstanbul’a düşmesi de büyük bir şans oldu. Hatta evime 15 dakika bir mesafedeydi. Askerlikten çıktıktan sonra hemen evime gelebilmem zor olmadı, mutlu etti beni. Zaman zaman zihin kayıyor biraz, evime yakın ama evime gidemiyorum. Askerdeyken nerede olduğunuz çok fark etmiyor. Kışlanın içerisinde başka bir dünya var. Başka bir kurallar var. 1 ay çok kısa bir süre ama onur duyuyor insan orada olunca. Beni en çok zorlayan şey sıcağın altında eğitim esnasında kamuflaj giymek oldu.
"Annem öyle bir şey söylemez"
Şevval Sam’ın geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ‘Torun istiyorum’ açıklamasında bulunması hatırlatılan ünlü isim, "Hiç zannetmiyorum annemin böyle bir şey dediğini. Biraz olta gibi geldi bu soru, annem böyle bir şey söylemez" dedi.