Tarık Akan’ın torunu Gece dedesinin kopyası! Görenler hayret etti
4 yıl önce aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Tarık Akan'ın torunu görenleri şaşırttı.
16 Eylül 2016 tarihinde akciğer kanseri olan Tarık Akan İstanbul'da hayata gözlerini yummuştu. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, 2017’nin Ocak ayında şarkıcı Asya Engin’le evlenmişti.
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2018 yılının Ekim ayında çiftin bir çocukları olmuştu. Çift çocuklar Gece ismini vermişti.
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Tarık Akan'ın torunun son hali dedesine benzerliği ile görenleri şaşırttı.
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Geçtiğimiz günlerde annesiyle oyuncak mağazasının gezen Gece objektiflere takılmıştı.
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