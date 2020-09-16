Tarık Akan mezarı başında anıldı! Rutkay Aziz rüyasında gördüklerini anlattı
USTA sanatçı Tarık Akan ölümünün 4'üncü yılında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.
Sinemanın önemli aktörlerden Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl koronavirüs nedeniyle usta sanatçının mezarı başında az sayıda katılımla anma gerçekleştirildi. Tarık Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.
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Törene Tarık Akan'ın çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül, Akan'ın 1986-1989 yılları arasında evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Yasemin Erkut ve hayat arkadaşı Acun Günay katıldı.
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Sanatçının hayat arkadaşı Acun Günay usta sanatçının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı.
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Tarık Akan'ın sanatçı dostları Rutkay Aziz ve Melike Demirağ da törene katılan isimler arasındaydı. Tarık Akan'ın kabrine karanfiller bırakıldı.
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