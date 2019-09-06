Tarihte en eski hayvan izleri keşfedildi tam 550 milyon yıllık
ÇİN'de 2018 yılında bulunan ve Ediakara döneminden kalan böcek benzeri bir canlıya ait ayak izlerinin yakınlarında yeni fosiller bulundu. Bulunanlar, şimdiye kadar görülmüş en eski hayvan izleriydi.
Çin'in doğusunda yer alan Yiling şehrinde, birden fazla kaya tabakasının arasında Yilingia spiciformis'in (dikenli Yiling böceği) fosilleşmiş kalıntıları ve izleri keşfedildi. Keşfediler fosillerin 635 - 541 milyon yıl önceye dayandığı saptandı.
Fosiller 2018'de keşfedilen, yine Ediakara döneminden kalan böcek-benzeri bir canlıya ait ayak izlerinin yakınlarında bulundu. Ancak o hayvanın gövdesi fosilleşmemişti. Yeni keşfedilen segmentli yapıya sahip simetrik (bilateryan olarak da bilinen) canlıların kökenleri, hayvanların erken evriminde, çoğu hayvanın ve insanların evrimine giden yolu açan anıtsal bir adım.
Kambriyen patlaması sırasında oluşmuş olabilir: Bu iki keşfin öncesinde, yani uzun süredir, bilateryanların yaklaşık 541 ila 510 milyon yıl önce, birçok hayvanın fosilleşmiş kalıntılarının dayandığı Kambriyen patlaması sırasında oluştuğuna inanılıyordu.
Unutulmaz bir iz: Virgina Tech Bilim Üniversitesi'nde yerbilimleri profesörü ve makalenin baş araştırmacısı Şuhay Şiao konu hakkında, “Bu keşif, segmentli ve hareketli hayvanların 550 milyon yıl önce evrimleştiğini gösteriyor. Hareketlilik, hayvanların Dünya üzerinde hem gerçek anlamda hem de mecazen unutulmaz bir iz bırakmalarını mümkün kıldı” dedi.