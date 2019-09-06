Tarihte en eski hayvan izleri keşfedildi tam 550 milyon yıllık

Fosiller 2018'de keşfedilen, yine Ediakara döneminden kalan böcek-benzeri bir canlıya ait ayak izlerinin yakınlarında bulundu. Ancak o hayvanın gövdesi fosilleşmemişti. Yeni keşfedilen segmentli yapıya sahip simetrik (bilateryan olarak da bilinen) canlıların kökenleri, hayvanların erken evriminde, çoğu hayvanın ve insanların evrimine giden yolu açan anıtsal bir adım.