Tarihin 'sıfır noktası' Göbeklitepe hakkında asılsız iddialar! Beton iddialarını kazı başkanı yalanladı
Şanlıurfa'da bulunan dünya tarihinde anlamı ve yeriyle oldukça önemli bir yeri olan, 12 bin yıllık geçmişi ile tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe hakkında son dönemlerde birçok asılsız iddia ortaya atılama başlandı. İddialara Göbeklitepe'deki kazıların başkanlığını yapan Prof. Dr. Necmi Karul, cevap verdi.
Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Karul, gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de başlatılan dönem kazılarının mevsim itibarıyla sonlarına yaklaştıklarını söyledi.
Bu yıl özellikle deprem riski nedeniyle koruma konusuna ağırlık verdiklerini belirten Karul, şöyle konuştu: "Bunun dışında da örtülü alanlarda yani çatıyla kapalı alanlardaki bazı noktalarda kazı çalışmalarına devam etmeyi planlamıştık ki 'D Yapısı'nın içerisinde kazılara devam ediyoruz. Onun da sonlarına gelmeye başladık. Yakın bir gelecekte orayla da ilgili sonuçları paylaşacağız."
"Göbeklitepe, bugüne kadar insanları, bizleri ve arkeologlar hep şaşırttı. Yine şaşırtan keşifler var. Çalışmalarımızı tamamladığımızda sizinle paylaşacağız. Konservasyon koruma çalışmalarında da 'Aslanlı Yapı' olarak bilinen alanda çalışmalara başladık. Bu sürecin hazırlığına geçtiğimiz yıldan başladık. Birtakım harç denemeleri yapmıştık. Burada hem dünya standartları kriterlerine uygun hem de bizim bu alanda uygulanabilirliğini test etmek 5-6 tane harç denememiz vardı. Onlardan zamana en dayanıklı olanını tercih ettik ve arkamızda gördüğünüz 'Aslanlı Yapı'da da bunu uyguladık."
"Tamamen doğal bir malzeme kullanıldı"
Son zamanlarda kamuoyunda ve sosyal medyada "Göbeklitepe'de beton kullanıldığı" iddialarına değinen Karul, kriterlere aykırı bir uygulamanın söz konusu olmadığını, tam aksine test edilmiş uygulamaları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: