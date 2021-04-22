Tarihin en eski fotoğrafları dudak uçuklatan satışa çıktı! Tuzlu kâğıt tekniğiyle çekmişti
Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa sunulacak.
İngiliz milletvekili, bilim adamı ve fotoğrafçılığın öncüsüdür olarak bilinen William Henry Fox Talbot'a ait 200 fotoğraftan oluşan özel koleksiyonu Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Fotoğrafların, İngiltere’nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ettiği belirtildi.
İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı.