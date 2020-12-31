Tarihin en büyük ikramiyesi tek tek sayıldı! Görenler şaşırdı

Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük." dedi.