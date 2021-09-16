Tarihi Zeyrek Evleri yenileniyor: Bir geleneği yaşatıyoruz, evler eski ihtişamına kavuşuyor
10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih’te, geleneksel mimarimizin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali’deki evler, yenilenmeye ve yaşatılmaya devam ediyor.
1985 yılında sahip olduğu tarihi ve mimari yapısının özgünlüğü sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.
Kültürel mirasımızın ahşap her unsuruyla ilgili bakım ve onarımlar Geleneksel Ahşap Atölyesi’ndeki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor.
Zeyrek Bölgesi’nde ilk etap için tespit edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının 5 tanesinde cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.