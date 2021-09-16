Tarihi Zeyrek Evleri yenileniyor: Bir geleneği yaşatıyoruz, evler eski ihtişamına kavuşuyor

1985 yılında sahip olduğu tarihi ve mimari yapısının özgünlüğü sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.