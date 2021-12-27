Tarihi Razi Trak Köşkü satışa çıkarıldı! 26 odası var fiyatını duyan şoke oldu

Osmanlı döneminde Tüccar Şekip Beyin Fransız bir mimara 19’uncu yılların sonlarında yaptırdığı tahmin edilen tarihi Razi Trak Köşkü, 100 yıldan fazladır mülkiyeti bulunan Trak ailesi tarafından 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ailenin küçülmesi ve artık kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı verilen köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor.