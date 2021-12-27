Tarihi Razi Trak Köşkü satışa çıkarıldı! 26 odası var fiyatını duyan şoke oldu
1800’lü yıllarda Fransız bir mimar tarafından yapıldığı tahmin edilen 1’inci derece tarihi eser Razi Trak Köşkü, satışa çıkarıldı. Bir zamanlar Mısır prensesi Hoşyar’ın da yaşadığı Osmanlı mimarisiyle yapılan 4 katlı tarihi köşkün 26 odası bulunuyor.
Osmanlı döneminde Tüccar Şekip Beyin Fransız bir mimara 19’uncu yılların sonlarında yaptırdığı tahmin edilen tarihi Razi Trak Köşkü, 100 yıldan fazladır mülkiyeti bulunan Trak ailesi tarafından 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ailenin küçülmesi ve artık kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı verilen köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor.
Osmanlı imparatorluğunun son döneminden Cumhuriyet'in ilanına oradan da günümüze korunarak gelen dış cephesi ahşap kaplama olan tarihi köşkteki ince kalem işlemeler, 5 metreyi bulan tavan yükseklikleri, duvar süslemeleri, pencere ve kapı detaylarıyla dikkat çekiyor.
Tarihi köşkün satış fiyatı bir internet sitesinde 85 milyon lira olarak duyuruldu.