Tarihi kent Ahlat’tan kartpostallık manzaralar

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Ahlat’taki tarihi mekanlar drone ile havadan görüntülendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile ilçedeki birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.