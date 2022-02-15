Tarihi diziden etkilendi hayatı değişti doğduğu evi bakın neye çevirdi?
Bosna Hersek’in Tomislavgrad kentinde yaşayan ve "Bosnalı Viking" olarak tanınan Stipe Pleic, sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Doğduğu evi balta atölyesine çeviren Pleic, yaptığı baltalar için de "Tamamı atölyemden çıkıyor. Hepsi el yapımı. Bir baltanın ikinci bir örneği yok. Tamamı benzersiz." dedi.
Doğup büyüdüğü evi Viking baltaları yaptığı bir atölyeye dönüştüren Pleic, hayat hikayesini ve planlarını AA muhabirine anlattı.
Uzun yıllar Almanya'da yaşadığını, daha sonra doğduğu şehre dönmeye karar verdiğini belirten Pleic, Vikinglerin yaşam biçimini ilk kez izlediği bir dizide gördüğünü, başrol oyuncuları olan Viking savaşçısı RagnarLodbrok ve efsanevi kadın savaşçı karısı Lagertha'nın hayatından etkilendiğini söyledi.
Pleic, "Bu dizileri izlerken Vikinglerin savaş silahı olarak kullandıkları baltalar çok hoşuma gitti. Her zaman ahşap işçiliğine ilgi duyuyordum. Bunun üzerine kendime bir tane Viking baltası yapmayı denedim." dedi.
Bu ilk baltadan sonra yenilerini de yapmayı denediğini dile getiren Pleic, "Yaptığım baltalar ve izlediğim dizilerden sonra, İskandinav mitolojisine de ilgi duymaya başladım. Dizilerde gördüğüm Vikinglere ait diğer silahları ve aletleri üretmeye başladım." diye konuştu.