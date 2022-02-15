Tarihi diziden etkilendi hayatı değişti doğduğu evi bakın neye çevirdi?

Bu ilk baltadan sonra yenilerini de yapmayı denediğini dile getiren Pleic, "Yaptığım baltalar ve izlediğim dizilerden sonra, İskandinav mitolojisine de ilgi duymaya başladım. Dizilerde gördüğüm Vikinglere ait diğer silahları ve aletleri üretmeye başladım." diye konuştu.