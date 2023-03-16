Tarih verildi sel riski var o iki güne dikkat! Meteoroloji ve Prof. Orhan Şen'den kritik uyarı
Şanlıurfa ve Adıyaman dün sel afeti yaşadı. Hayatını kaybedenler oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mart hava durumunun detaylarını paylaşırken hava profesörü Orhan Şen'den yeni bir sel uyarısı geldi. Orhan Şen, o iki güne dikkat edin çağrısında bulundu. İşte son uyarılar...
Meteoroloji 16 Mart Perşembe gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. Son verilere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Hava sıcaklığı yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek.
Dün gerçekleşen Sel felaketinin ardından Deprem Bölgesi için yeni uyarılar geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e bölgedeki son hava durumu tahminini paylaştı ve uyarılarda bulundu.
Cumartesi sel riski olan yerler!
Durdu esasında şu an yağış ama cumartesi gününden itibaren yine neredeyse aynı şiddette yağış gözüküyor. Sadece Şanlıurfa'da değil Adıyaman, Diyarbakır'ın bir kısmı ve Malatya.