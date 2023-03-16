Tarih verildi sel riski var o iki güne dikkat! Meteoroloji ve Prof. Orhan Şen'den kritik uyarı

Meteoroloji 16 Mart Perşembe gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. Son verilere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.