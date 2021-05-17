Tarih meraklılarına! Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent!
Tatil sizin için tarihi yerleri görmek demekse bu haber tam da size göre. Antik kentler yönünden zengin olan Türkiye'de görülmesi gereken 10 antik şehri sizler için derledik.
Binlerce yıldır birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde bu medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Dünya'nın her yerinden turist çeken antik kentler tarih meraklılarını bekliyor. Bu yıl siz de tarihle iç içe bir tatil yapmak istiyorsanız haberimize bir göz atın!
1-Efes antik kenti
M.Ö. 6 bin yılında kurulduğu düşünülen Efes, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunuyor. Türkiye'nin antik kentleri içinde en meşhuru olan kent, benzersiz şehir planlamasıyla dikkat çekiyor. Artemis Tapınağı, Efes Antik Tiyatrosu, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evler, Yedi Uyurlar ve Meryem Ana Evi gezilmeden dönülmemesi gereken yerleri arasında bulunuyor. Zamanında hıristiyanların haç merkezi olan Efes, Asya'nın en önemli ticaret ve kültür merkezi olarak da biliniyor.
2-Ani harabeleri
Kent, Kars merkezine 42 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bulunduğu yer dolayısıyla ticarete ve şehri savunmaya elverişli bir konumdadır. Bundan dolayı bir cazibe merkezi olmuştur diyebilir. Ayrıca ipek yolunun da buradan geçmesi, burasının bir bağlantı görevi görmesi kente çok büyük katkı sağlamıştır. Ve kültürel ve dini motiflerin de bir arada bulunduğu çok önemli bir yerdir. Zamanının Ermeni hükümdarlarının ve sonrasında Selçukların yaptırdığı yapılar bir arada görülebilmektedir. Camiler, kiliseler ve katedraller bir aradadır. 4500 metre uzunluğunda 8 metre yüksekliğinde surları olan bir kentmiş Ani. Yakınındaki su kaynakları ve sahip olduğu konumu ile Ani, ortaçağda hep önemli bir yere sahip olmuş.
3-Hattuşaş
Bir Hitit kenti olan Çorum merkezine yaklaşık 80 km uzaklıktadır. Zamanında Hitit devletinin merkez noktasıydı ve başkentiydi. Ayrıca Unesco Dünya Mirasları listesinde de bulunmaktadır. İlk olarak dünyaya adının duyurulması 1834 yılında yabancı bir arkeolog tarafından gerçekleştirilmiş, ve ağırlıklı olarak yine yabancı arkeologların çalışmaları bir çok alan ve eser gün ışığına çıkartılmıştır ve kent günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Yapılan kazılarda ayrıca farklı dönemlere ait bir çok kalıntıya rastlanmıştır, bunlar; Frig, Asur, Hitit, Hatti, Bizans, Galat ve Roma döneminden kalma kalıntılardır. Kentte bir çok yazıt, kabartma eserler, çivi yazıları ve kale,kapı, tapınak gibi büyük önemli yapılar bulunmaktadır. En önemlilerinden biri ise tarihteki ilk anlaşmalardan Mısır ve Hititler arasında yapılan Kadeş antlaşmasının metni burada bulunmuştur ve şu anda İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.