Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak?
Haziran enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti. Memurlar 15 Temmuz’da zamlı maaşlarını alacak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise tahsis numaralarına göre ödeme günlerini bekleyecek.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak
ZAMLI MAAŞLAR ERKEN YATIYOR
Normal takvime göre memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alıyor.
Ancak zam oranlarının 3 Temmuz’da açıklanması sebebiyle memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuzun ilk haftasında almaya başladı. Aradaki farkların ise ay ortasına kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışan memurlar Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.
1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak.