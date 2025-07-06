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Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak?

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Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak?

Haziran enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti. Memurlar 15 Temmuz’da zamlı maaşlarını alacak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise tahsis numaralarına göre ödeme günlerini bekleyecek.

Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak? - Resim: 1

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak

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Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak? - Resim: 2

ZAMLI MAAŞLAR ERKEN YATIYOR

Normal takvime göre memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alıyor.

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Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak? - Resim: 3

Ancak zam oranlarının 3 Temmuz’da açıklanması sebebiyle memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuzun ilk haftasında almaya başladı. Aradaki farkların ise ay ortasına kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışan memurlar Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.

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Tarih belli oldu! Kim, ne zaman zamlı maaşını alacak? - Resim: 4

1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak.

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