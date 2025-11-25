Tarih belli oldu! Bozuk paralar artık basılmayacak...
Ekonomi profesörü madeni paralar için tarih verdi. ABD ve Avrupa’dan sonra Türkiye’de de bozuk paralar birer birer değerini kaybederken, madeni paraların tamamen tedavülden kalkacağını açıkladı.
Dünyanın birçok ülkesinde küçük madeni paralar birer birer tarihe karışmaya başladı ve süreçle ilgili en dikkat çekici değerlendirme Pepperdine Üniversitesi Graziadio İşletme ve Yönetim Okulu’ndan ekonomi profesörü David Smith’ten geldi.
Aynı zamanda bir madeni para koleksiyoncusu olan Smith, nakit kullanımının hızla azalmasının, özellikle nikelin tedavülden kaldırılması yönündeki baskıyı geçici olarak azalttığını söyledi.
Bu durumun yalnızca süreci yavaşlattığını vurgulayan Smith, "madeni paralara duyulan nostalji de artık bu gidişatı durdurmaya yetmeyecek." şeklinde ifadelere yer verdi. Smith, “Belki 15–20 yıl sürecek ama sonunda bu küçük madeni paralar sahneden çekilecek” tarih verdi.
SON ZAMANLARDA TEDAVÜLDEN KALKAN PARALAR GÜNDEME GELİYOR
Tüm bu açıklamaların ardından, son zamanlarda gündeme gelen tedavülden kalkan paralar da konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin 230 yılı aşkın süredir basılan 1 cent madeni paranın üretimini durdurma kararı alındı. Penny’nin üretim maliyeti kendi değerinin dört katına çıkınca Washington yönetimi “zarar eden para”yı bırakma kararı aldı. Üstelik sorun yalnızca penny ile sınırlı değil; 5 centlik nikel, devlet için madeni para başına yaklaşık 9 sent zarara neden oluyor.