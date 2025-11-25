Tarih belli oldu! Bozuk paralar artık basılmayacak...

SON ZAMANLARDA TEDAVÜLDEN KALKAN PARALAR GÜNDEME GELİYOR

Tüm bu açıklamaların ardından, son zamanlarda gündeme gelen tedavülden kalkan paralar da konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin 230 yılı aşkın süredir basılan 1 cent madeni paranın üretimini durdurma kararı alındı. Penny’nin üretim maliyeti kendi değerinin dört katına çıkınca Washington yönetimi “zarar eden para”yı bırakma kararı aldı. Üstelik sorun yalnızca penny ile sınırlı değil; 5 centlik nikel, devlet için madeni para başına yaklaşık 9 sent zarara neden oluyor.