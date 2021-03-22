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Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan tarhana mucizevi faydalara sahip. Kanserden koruma özelliği bu yararlarından sadece biri.

Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

Genellikle yazın hazırlanıp kışın tüketilen tarhana, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı inanılmaz bir koruma sağlayan tarhananın faydası bununla sınırlı değil. İşte tarhananın mucizevi faydaları...

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Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

Yorgunluğa birebir

Tarhana, özellikle bahar aylarında daha çok hissettiğimiz yorgunluğu gidermeye yarar. Vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

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Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

İçerdiği vitaminler kanserden koruyor

Tarhana içerisindeki A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşikler sayesinde kansere karşı kalkan olur. Bunun yanı sıra beyin sağlığını korur.

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Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!

Sinir sistemine iyi gelir

Minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içeriği ile kemik ve kasla ilintili rahatsızlıklara ve sinir sistemi hastalıklarına karşı korur, deri ve saçların güçlü olmasını sağlar.

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