Tarhananın faydaları neler kanserden koruyor!
Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan tarhana mucizevi faydalara sahip. Kanserden koruma özelliği bu yararlarından sadece biri.
Genellikle yazın hazırlanıp kışın tüketilen tarhana, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı inanılmaz bir koruma sağlayan tarhananın faydası bununla sınırlı değil. İşte tarhananın mucizevi faydaları...
Yorgunluğa birebir
Tarhana, özellikle bahar aylarında daha çok hissettiğimiz yorgunluğu gidermeye yarar. Vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
İçerdiği vitaminler kanserden koruyor
Tarhana içerisindeki A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşikler sayesinde kansere karşı kalkan olur. Bunun yanı sıra beyin sağlığını korur.
Sinir sistemine iyi gelir
Minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içeriği ile kemik ve kasla ilintili rahatsızlıklara ve sinir sistemi hastalıklarına karşı korur, deri ve saçların güçlü olmasını sağlar.