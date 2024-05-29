Taraftarlara 'yazıklar olsun, utanın' demişti! Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ardından takımın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı.
Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Rams Park'ta büyük şölen
,Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi. Sarı-kırmızılı takım ve stadyumu hınca hınç dolduran taraftarlar, tüm zaferleri doyasıya kutladı. Kutlamalarda dronelar ile ilk aslan görseli yapıldı ve daha sonra 'Şampiyon Galatasaray' yazıldı. Son olarak yapılan Icardi'nin gol sevinci dikkat çekti.
Nelsson krizi
Kutlamalarda ünlü şarkıcılar da yer alırken gecenin ardından Victor Nelsson krizi yaşandı. Danimarkalı stoper, dev organizasyonun ardından taraftarlara sert çıktı.