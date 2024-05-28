Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor, sistem değişti! Çalışmalar başladı
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında ikinci mali önlemler paketi geliyor. Yeni atılacak adımların 4 aşamalı ayağında en dikkat çeken kısım vergi muafiyet ve istisnaları oldu. Bu kapsamda ekonomi yönetimi, ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Taslağın Meclis kapanmadan yasalaştırılması planlanıyor. Ayrıca gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için de bir çalışma başlatıldı.
Kamuda tasarrufun ikinci adımı için çalışmalar başladı. Mali önlemler paketinde 4 alanda yapısal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi.
Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması konularında yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.
KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.
Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.