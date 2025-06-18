Tapu sahipleri için her şey sil baştan! Miras paylaşımında yeni dönem

HİSSELİ TAPULARDA SATIŞ İÇİN ORTAK ONAY ŞARTI

Yapılan düzenlemeler yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı değil. Hisseli tapularla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bundan böyle hisseli gayrimenkullerin satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek. Tarafların işlemlerde bizzat bulunması ya da avukat aracılığıyla temsil edilmeleri şart olacak. Bu değişikliğin, tapu işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırması bekleniyor.