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Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik, bölgedeki ailelere yardımları ulaştırdı. Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.

Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya gitti.

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Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

'Yetim Yardımları 2021' kampanyası kapsamında gittiği bölgedeki ailelere yardımları ulaştıran Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.

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Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

Yemek dağıtan Gamze Özçelik, sonrasında sık sık kendisine sarılan miniklerle oynadı.

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Tanzanyalı çocukların yardımına Gamze Özçelik koştu

Dernek tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim eden Özçelik, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

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