Tansu Çiller'in başı gelini Zeynep Çiller'le dertte! Savcılık takipsizlik kararı verdi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövmekle suçlandı. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Şikayetinden vazgeçmediği için Tansu Çiller'in çocuklarıyla birlikte kendisini sokağa attığını iddia etti. Savcılık bir yıllık soruşturmanın ardından Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Zeynep Çiller daha sonra da Tansu Çiler hakkında, boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller’in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.