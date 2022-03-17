Tansu Çiller'in başı gelini Zeynep Çiller'le dertte! Savcılık takipsizlik kararı verdi
Siyasete dönmek için gün sayan Tansu Çiller hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi. Mert Çiller'in kendisini dövdüğünü, kaynanası Tansu Çiller'in de çocuklarıyla oturduğu evden attığını iddia eden Zeynep Çiller, "Sahte raporlarla çocukların velayetini almaya çalışıyor" diyerek Tansu Çiller'i şikayet etmişti.
Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövmekle suçlandı. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Şikayetinden vazgeçmediği için Tansu Çiller'in çocuklarıyla birlikte kendisini sokağa attığını iddia etti. Savcılık bir yıllık soruşturmanın ardından Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Zeynep Çiller daha sonra da Tansu Çiler hakkında, boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller’in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in gelini Zeynep Çiller, boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller'in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek savcılığa yaptığı suç duyurusu dosyası kapandı.
Zeynep Çiller, velayeti kendisinde olan iki çocuğu hakkında düzenlenen raporun düzmece olduğunu ileri sürerek, boşanma sürecindeki eşi Mert Çiller’i, eski Başbakan Tansu Çiller ile raporu hazırlayan Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer'i resmi belgede sahtecilik, bilerek sahte belgeyi kullanmak, görevi kötüye kullanmak, suça iştirak iddialarından yargılanmaları için savcılığa şikayet etmişti.
Çocukları mesleki anlamda tahlil ettim
Savcılık soruşturma aşamasında iki hekimin ifadesine başvurdu. Mesleğini etik kurallara ve bilimsel yöntemlere göre yerine getirdiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, Kasım 2019’da Özer Çiller’in doktorluğunu yaptığını ve Tansu Çiller’i tanımadığını belirtti.