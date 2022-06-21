Tansiyon hastaları dikkat! Bu belirtiler varsa...
En çok görülen hastalıklardan olan tansiyon hastalığı, eğer dikkat edilmezse ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yüksek tansiyonu olanlarda görülen bazı belirtiler, hayati önem taşıyor.
Her 3 kişiden birinde görülen tansiyon hastalığı, dikkat edilmediği taktirde çok büyük sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.
Tansiyon hastalarında görülen bazı belirtiler farklı sağlık problemlerinin başladığının işareti olabiliyor. Bu sebeple özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerin, bazı belirtilerde dikkat etmesi gereken çok önemli tedbirler bulunuyor.
Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denilmektedir. Yüksek tansiyon bebeklikten itibaren her yaşta görülebilmektedir. Toplumda birçok kişi tansiyon hastasıdır. Ancak tansiyon hastalarının çoğu belirtilere dikkat etmediği ve doktor muayenesine gitmediği için hastalığını bilmemektedir. Bu hastalık hakkında bilinçli olmak ve doğru beslenmek hastalığın ciddi sonuçlara yol açmasını önlemektedir.
Yüksek tansiyon belirtileri
Nefes darlığı
Baş ağrısı
Bulanık görme
Burun kanaması
Göğüs ağrısı
Baş dönmesi
Uzmanlar şu uyarıda bulunuyor: “Yüksek tansiyonu olan çoğu insanda, tansiyon değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile hiçbir belirti veya semptom görülmez.” NHS , kan basıncınızın yüksek olup olmadığını anlamanın tek yolunun kontrol ettirmek olduğunu söylüyor.