Tanıtımına günler kala yerli otomobille ilgili bilinmeyenler!

Anket sonrası tasarım çıkartıldı

Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve bütün hakları Türkiye'ye ait olan elektrikli otomobilin tasarımı 2 bin kişi ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıktı. Görüşmelerde vatandaşın yerli otomobilden tam olarak beklentisinin ne olduğu öğrenildi. Alınan geri dönüşler başta tasarım olmak üzere tüm teknik detaylara yansıtıldı.