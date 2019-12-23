Tanıtımına günler kala yerli otomobille ilgili bilinmeyenler!
Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fotoğraflarını paylaşmasıyla birlikte Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. İşte yerli otomobilin bilinmeyenleri.
2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden startı verilen yerli otomobil projesinde beklenen prototip 27 Aralık Cuma günü törenle tanıtılacak. Direksiyonda ise Erdoğan olacak.
Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlanan yerli aracın fotoğraflarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan paylaştı. Merak uyandıran görsellerde örtü altında iki aracın yer aldığı görüldü.
Bine yakın tanımlama
2022 yılının ortasında piyasaya çıkacak ve tamamen elektrikli olacak yerli otomobil, C segmentinde ve SUV olarak dizayn edildi. Rekabet koşullarına uygun çok sayıda yeniliği de bünyesinde bulunduran yerli araçta bine yakın teknik özelliğin tanımlaması da yapıldı.
Anket sonrası tasarım çıkartıldı
Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve bütün hakları Türkiye'ye ait olan elektrikli otomobilin tasarımı 2 bin kişi ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıktı. Görüşmelerde vatandaşın yerli otomobilden tam olarak beklentisinin ne olduğu öğrenildi. Alınan geri dönüşler başta tasarım olmak üzere tüm teknik detaylara yansıtıldı.