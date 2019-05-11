Tanıtımı 4 milyon izlendi! Yeni dizi Afili Aşk
Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi Afili Aşk'ın ilk tanıtım klibi yayınladı. Tanıtımı 4 milyon izlendi.
Kanal D’nin yaz aylarına damga vuracak, başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizisi “Afili Aşk”ın klibi bir haftada 4 milyon izlenerek rekora koşuyor.
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Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin özel klibi sosyal medya ve internette yayınlandı.
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Dizi ile aynı adı taşıyan Afili Aşk şarkısını seslendiren Burcu Özberk’e rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un eşlik ettiği klip, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü.
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“Afili Aşk”ın klibi bir haftada 4 milyon izlendi Şarkının söz ve müziği de dinleyenlerden tam puan alırken, kliple ilgili binlerce yorum yapıldı. Afili Aşk şarkısı şimdiden dilden dile dolaşmaya başladı.
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