Tanıtımda açıklanmamıştı işte iPhone 12 ve 12 Mini'nin batarya değerleri
BREZİLYA Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’de sertifikaları ortaya çıkan iPhone 12 mini ve iPhone 12 cihazlarının batarya kapasitesi belli oldu.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın geçen hafta düzenlediği lansmanda duyurmadığı bilgi ortaya çıktı. 9to5Mac'in Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’in verilerine dayandırdığı haberine göre, iPhone 12 mini’de 2 bin 227 mAh batarya bulunuyor. iPhone 12’ye baktığımızda ise karşımıza 2 bin 815 mAh'lik bir batarya çıkıyor.
Rakamlar iPhone 12’nin bir önceki modele göre daha düşük bir pil değeri ile geldiğini gösteriyor. Zira Apple bir önceki modeli iPhone 11’de 3 bin 110 mAh'lik bataryaya yer vermişti.
Apple lansmanda 4 yeni iPhone modeli tanıttı: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. 4 yeni iPhone modeli de 5G teknolojisine ev sahipliği yapıyor.
A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.