Tanıtımda açıklanmamıştı işte iPhone 12 ve 12 Mini'nin batarya değerleri

A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.