Tanıştırayım ateşten elbise! 'Sokakta giyilebilir' diyen Gülşen pozuyla ortalığı kasıp kavurdu
Dekolteli sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündemini sarsan Gülşen son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Gülşen gelen eleştirileri ise yanıtsız bırakmadı.
Sahne şovları ve kostümleriyle her daim adından söz ettirmeyi başaran Gülşen, bir giyim markasıyla iş birliği yaptığı koleksiyonunu tanıttı.
Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı; Çağla Şıkel, Burcu Esmersoy, Enis Arıkan, Yasemin Özilhan ve Yasemin Şefkatli gibi ünlü isimlerin de katıldığı tanıtımda, dikkat çeken stiline ve kendisinden sonra birçok ismin sahneye iddialı kıyafetlerle çıkmasını dair açıklamalar yaptı.
Marka ile kendisinin özgür çizgisinin örtüştüğünü anlatan Gülşen, "Kuralları olmayan, istediğiniz gibi karıştırabileceğiniz, lolipop renklerinden oluşan, 40 parçadan oluşan bir koleksiyon bu." dedi.
Gülşen "Umarım bana verdiği gibi size de neşe ve mutluluk verir. Tabii ki çıkış noktamız benim dünyam, benim renklerim, lolipop renkleri odak noktamız." ifadelerine yer verdi.