Tanınmaz helde görüntülenen Tuvana Türkay herkesi hayrete düşürdü
Yasak Elma dizisinden ayrıldıktan sonra ekranlarda görünmeyen Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta zorlandı.
FOX Tv’nin başarılı yapımı Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Önceki gün tanınmaz halde objektiflere yakalanan Tuvana Türkay, fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçtı.
Snob Magazin’in haberine göre; Tuvana Türkay, görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, gazetecileri karşısında görünce deliye döndü.
Oyuncu, "İstemiyorum! Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" diyerek koşar adımlarla aracını bindi.
Kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizleyen Tuvana Türkay'ın bu davranışları şaşkınlıkla karşılandı.