Tanga detayıyla ayna karşısına geçti! Özel hallerini paylaşan Duygu Özaslan olay
2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan tanga detaylı son paylaşımı olay oldu.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Özaslan pantolonunun fiyatıyla herkesi hayrete düşürmüştü. 2100 TL'lik pantolonuna Özaslan'ın takipçileri 'yok artık' yorumunu yapmıştı.
Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda su matarası tanıtımı esnasında "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" diyerek tanıtım yapan Özaslan sosyal medyada rezil olmuştu.