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Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

İhlas Haber Ajansı
Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

BURSA’nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor.

Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi. 

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Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz." dedi.

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Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

Ası "Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık." diye konuştu.

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Tanesi 20 liraya satılıyor! Türkiye'de en erken üretim: Bursa'dan dünyanın her yerine gönderiyor

Ası "Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.

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