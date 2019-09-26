Tanesi 20 lira! Pitaya çiftçiyi zengin edecek pazar sorunu yok

"Şu anda tanesini 29 TL'den satıyoruz"

Arif Doğan, pazar sorununun olmadığını ifade ederek, "Alternatif ürün olarak yetiştirdiğim ejder meyvemizin hasadına başladık. Pazar sorunumuz olmadığı için şu anda tanesini 20 TL'den satıyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlere ve büyük otellere kargo ile gönderiyoruz. Bir dönüm ejder meyvesi seramızdan yılda 50 bin TL kazanç elde ediyoruz. Domates yetiştiriciliğinden böyle kazanç elde edemiyorduk. 4 dönüm tarlama da bu meyveden dikip, gelirimi arttırmak istiyorum" diye konuştu.