Tanesi 10 liradan 3 ev alan kadının hevesi kursağında kaldı! Gerçeği öğrenince şok oldu

Son yıllarda, İtalyan kasabaları boş evleri sadece 1 euro'ya satarak nüfusun azalmasıyla mücadele etmeye çalışıyor. ABD'li Solar danışman ve işletme sahibi Rubia Daniels, bu teklifin çok iyi bir anlaşma olduğuna karar verdi ve bu evlerden üçünü satın aldı.