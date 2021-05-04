Tanesi 10 liradan 3 ev alan kadının hevesi kursağında kaldı! Gerçeği öğrenince şok oldu
İTALYA'da, kendisine ve çocuklarına tanesi 10 liradan 3 ev satın alan kadının hevesi kursağında kaldı.
Son yıllarda, İtalyan kasabaları boş evleri sadece 1 euro'ya satarak nüfusun azalmasıyla mücadele etmeye çalışıyor. ABD'li Solar danışman ve işletme sahibi Rubia Daniels, bu teklifin çok iyi bir anlaşma olduğuna karar verdi ve bu evlerden üçünü satın aldı.
Daniels, 2019 baharında Sicilya'nın Mussomeli kentinde, uygun fiyatlı bu evlerden satın alan ilk kişilerden biriydi ve çocukları için iki tane daha satın almaya karar verdi.
Daniels daha sonra, birçoğu Sicilya'da ev satın alan bir grup arkadaşı ve ailesiyle geri döndü ve şimdi Palermo'nun iki saat güneydoğusundaki kasabada emekli olmayı planlıyor.
Daniels yaptığı iyi anlaşmadan heyecan duysa da, ucuz evler hakkında uyarıda bulunarak şunları ekliyor: Bana 1 euro'ya ev satarsan, biliyorum ki o evin onarılmaya ihtiyacı vardır."